Campomorone: Coppa Stefano Spezie, calcio e divertimento per il ricordo di una figura iconica
di Gilberto Volpara
1 min, 11 sec
Organizzazione di Valponte e CampomomoroneSant'Olcese con squadre "mischiate"
Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, torna la Coppa Stefano Spezie.
Si tratta di una manifestazione dedicata ai ragazzi nati tra il 2009 e il 2014, interamente incentrata su una figura molto nota e amata sul nostro territorio, ricordato da tutti con simpatia e affetto.
Il torneo affiliato Uisp, realizz
ato da Valponte insieme all' Asd Campomorone Sant'Olcese, con oltre 90 iscritti si svolge da lunedì 20 luglio a venerdì 24 luglio presso l’impianto sportivo del Maglietto, con il patrocinio e il contributo del Comune di Campomorone e con la collaborazione di Ferrari Sport e Telenord (media sponsor dell’evento).
Le squadre sono state composte mischiando i ragazzi che si sono iscritti in modo da favorire l’integrazione e la creazione di nuovi rapporti interpersonali. Per mantenere lo spirito che avrebbe voluto vedere ‘Ste’ poi tutti i giovani calciatori verranno premiati egualmente al termine dell’evento.
La fase finale si terrà venerdì sera, e in quell’occasione potrete anche approfittare della “Sagra del Fritto”. Tutte le sere però potrete usufruire degli stand gastronomici, sempre aperti.
Si tratta di una manifestazione dedicata ai ragazzi nati tra il 2009 e il 2014, interamente incentrata su una figura molto nota e amata sul nostro territorio, ricordato da tutti con simpatia e affetto.
Il torneo affiliato Uisp, realizz
Le squadre sono state composte mischiando i ragazzi che si sono iscritti in modo da favorire l’integrazione e la creazione di nuovi rapporti interpersonali. Per mantenere lo spirito che avrebbe voluto vedere ‘Ste’ poi tutti i giovani calciatori verranno premiati egualmente al termine dell’evento.
La fase finale si terrà venerdì sera, e in quell’occasione potrete anche approfittare della “Sagra del Fritto”. Tutte le sere però potrete usufruire degli stand gastronomici, sempre aperti.
"Obiettivo primario, una settimana di divertimento e amicizia all’insegna del ricordo di Stefano" spiegano gli organizzatori.
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