Sport

Campomorone: Coppa Stefano Spezie, calcio e divertimento per il ricordo di una figura iconica

di Gilberto Volpara

1 min, 11 sec

Organizzazione di Valponte e CampomomoroneSant'Olcese con squadre "mischiate"

Campomorone: Coppa Stefano Spezie, calcio e divertimento per il ricordo di una figura iconica
18 - SettimoLink
 
Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, torna la Coppa Stefano Spezie.
 
Si tratta di una manifestazione dedicata ai ragazzi nati tra il 2009 e il 2014, interamente incentrata su una figura molto nota e amata sul nostro territorio, ricordato da tutti con simpatia e affetto.

Il torneo affiliato Uisp, realizzato da Valponte insieme all' Asd Campomorone Sant'Olcese, con oltre 90 iscritti si svolge da lunedì 20 luglio a venerdì 24 luglio presso l’impianto sportivo del Maglietto, con il patrocinio e il contributo del Comune di Campomorone e con la collaborazione di Ferrari Sport e Telenord (media sponsor dell’evento).
 
Le squadre sono state composte mischiando i ragazzi che si sono iscritti in modo da favorire l’integrazione e la creazione di nuovi rapporti interpersonali. Per mantenere lo spirito che avrebbe voluto vedere ‘Ste’ poi tutti i giovani calciatori verranno premiati egualmente al termine dell’evento.

La fase finale si terrà venerdì sera, e in quell’occasione potrete anche approfittare della “Sagra del Fritto”. Tutte le sere però potrete usufruire degli stand gastronomici, sempre aperti.

"Obiettivo primario, una settimana di divertimento e amicizia all’insegna del ricordo di Stefano" spiegano gli organizzatori. 
 
 
 
 
 

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spezie valponte campomorone

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