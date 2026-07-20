Golf Club Rapallo ricorda Emanuele Galeppini: un torneo nel segno del talento e dell'amicizia

Una giornata di sport, emozione e memoria per ricordare Emanuele Galeppini, il giovanissimo golfista genovese scomparso a soli 16 anni nel tragico incendio di Crans Montana. Considerato una delle promesse più brillanti del golf italiano e già nel giro della Nazionale, Emanuele ha lasciato un ricordo indelebile in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo, dentro e fuori dal campo.

Il torneo organizzato a Rapallo vuole rendere omaggio non solo al suo talento sportivo, ma anche ai valori che incarnava: passione, impegno, correttezza e spirito di squadra. Un'occasione per riunire amici, compagni di gioco, tecnici e appassionati, mantenendo vivo il ricordo di un ragazzo che aveva davanti a sé un futuro ricco di prospettive.

Ai microfoni di Liguria Live su Telenord, intervistati da Claudio Baffico, lo ricordano con commozione due amici e compagni di squadra, Gabriele Gattiglia e Leonardo Monti. Attraverso i loro racconti emerge il ritratto di un giovane atleta dal grande talento, ma soprattutto di un ragazzo generoso, capace di lasciare un segno profondo nelle persone che gli sono state accanto.

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