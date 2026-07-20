Cogoleto: Inghilterra pigliatutto agli Europei di golf paralimpico a squadre, a Telenord le voci dei protagonisti

Cogoleto ha ospitato gli Europei a squadre di golf paralimpico, una manifestazione che ha riunito i migliori atleti del continente, confermando il valore sportivo e inclusivo di una disciplina in costante crescita. A imporsi è stata l'Inghilterra, protagonista di una prova impeccabile che le ha permesso di conquistare il titolo europeo.

L'evento è stato anche un'importante occasione per mettere in luce il percorso di sviluppo del golf paralimpico in Italia, il lavoro svolto dalla Federazione e dallo staff tecnico della Nazionale, oltre al fondamentale contributo dei volontari che hanno reso possibile l'organizzazione della competizione.

Se n'è parlato a Liguria Live su Telenord con Cristiano Cerchiai, presidente della Federazione Italiana Golf; Stefano Bertola e Barbara Borin, allenatori della Nazionale italiana paralimpica di golf, che analizzano il livello tecnico del torneo e le prospettive del movimento azzurro; e con Luisa De Fabrizio, volontaria, che racconta l'esperienza vissuta dietro le quinte di una manifestazione internazionale capace di coniugare sport, inclusione e partecipazione.

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