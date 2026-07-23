Liguria, approvati i progetti vincitori del bando sport per gli over 65

GENOVA - Regione Liguria conferma il proprio impegno nella promozione dell'attività fisica tra gli over 65 con l'approvazione dei progetti vincitori del bando da 90mila euro dedicato alla terza età. L'iniziativa, rivolta agli Enti di Promozione Sportiva operanti sul territorio ligure, giunge alla sua seconda edizione dopo i risultati positivi registrati nel 2025.

"Con questo bando continuiamo a investire nello sport come strumento di prevenzione, benessere e inclusione sociale – dichiara il vicepresidente regionale con delega allo Sport Simona Ferro –. Il nostro obiettivo è diffondere una vera cultura del movimento in ogni fase della vita, abbattendo le barriere, sia fisiche sia psicologiche, che ancora limitano la partecipazione di molti cittadini over 65. Vogliamo una Liguria sempre più attiva, sana e inclusiva, in cui nessuno venga lasciato indietro".

Rispetto alla precedente edizione, che aveva visto il finanziamento di quattro progetti, quest'anno le iniziative selezionate salgono a cinque. Si tratta di: "Liguria In Movimento" del Centro Nazionale Sportivo Libertas; "Silver Fit Plus 2.0 - Allenarsi alla longevità" del Centro Sportivo Italiano; "LIGURIA ATTIVA 65+" del Centro Sportivo Educativo Nazionale Liguria; "Sportivi sempre! 65+ in movimento" di UISP Liguria; "Insieme in Movimento: AttivaMente per la 3ª età" di ENDAS Liguria.

Le attività prenderanno il via nelle prossime settimane e coinvolgeranno l'intero territorio regionale. Il programma prevede un'offerta completamente gratuita che comprende corsi di attività motoria, lezioni di ballo, incontri informativi con nutrizionisti e dietologi, in presenza e anche online, e camminate guidate all'aria aperta.

L'obiettivo è favorire il benessere psicofisico degli anziani, contrastare la sedentarietà e promuovere occasioni di socializzazione e condivisione, contribuendo così a un invecchiamento sempre più attivo, sano e consapevole.





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