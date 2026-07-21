Golf Rapallo, torneo per Emanuele Galeppini, gli amici Leonardo e Gabriele: "Era un nostro punto di riferimento, lo porteremo sempre con noi"

Il Golf Club Rapallo dedica un torneo alla memoria di Emanuele Galeppini, trasformando una giornata di sport in un momento di ricordo, condivisione e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi amici. L'iniziativa nasce dalla volontà di rendere omaggio a una persona che ha lasciato un segno profondo nella comunità del circolo, mantenendone vivo il ricordo attraverso i valori che accomunano il mondo del golf: rispetto, amicizia e spirito di squadra.

Nel corso di un collegamento con Liguria Live di Telenord intervengono Fabrizio Pagliettini, direttore del Golf Club Rapallo, e Gabriele Gattiglia e Leonardo Monti, tesserati del circolo e amici di Emanuele Galeppini. Attraverso le loro testimonianze vengono ripercorse la figura di Emanuele, il suo legame con il club e il significato di un'iniziativa che unisce la competizione sportiva al valore della memoria.

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