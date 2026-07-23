Vado Ligure, a settembre i campionati italiani di pattinaggio su strada

GENOVA - È stata presentata questo pomeriggio, nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria, l’edizione 2026 dei Campionati Italiani di pattinaggio velocità su strada, che si svolgerà nel nuovo tracciato stradale all’interno dello stadio “Chittolina” di Vado Ligure dal 3 al 6 settembre. La competizione, organizzata da Roller Sports Vado Ligure e patrocinata da Regione Liguria e dai Comuni di Vado Ligure e Quiliano, ospiterà circa ottanta squadre e seicento atleti provenienti da tutta Italia.

“Siamo orgogliosi di accogliere sul nostro territorio una competizione di questa portata, capace di attirare in Liguria i più importanti esponenti del ranking italiano in tutte le categorie, dagli Allievi sino ai Senior e ai Master – dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. Questo evento conferma la nostra regione come un territorio di riferimento per la pratica sportiva a livello nazionale, un risultato a cui teniamo molto e che si pone sulla scia della nostra recente esperienza come ‘Migliore Regione Europea dello Sport’. Siamo certi che vivremo quattro giorni con performance agonistiche di alto livello, in grado di generare notevoli ricadute turistiche, economiche e sociali. Inoltre, i Campionati Italiani potranno ispirare le nuove generazioni a praticare questa affascinante disciplina che sta crescendo molto: non dimentichiamo che atleti olimpici come Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana e Davide Ghiotto, per citare solo qualche esempio, sono cresciuti in questa specialità”.

Nelle giornate di gara sono attese circa 2000 persone al giorno, che andranno ad impegnare le strutture ricettive e commerciali a tutti i livelli, con importanti opportunità di promozione del territorio e sviluppo economico per tutto l’indotto.

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