Pontedecimo, torna BiciBorgo: sabato 25 la 30ª edizione tra cronometro, gimkana e giovani promesse del ciclismo

Sabato 25 luglio Pontedecimo ospiterà la trentesima edizione di BiciBorgo, la tradizionale manifestazione dedicata ai più giovani appassionati delle due ruote che, anche quest'anno, unirà sport, divertimento e spirito di comunità.

L'appuntamento prenderà il via nel pomeriggio con il Gran Premio del Campanile, unica tappa nel Comune di Genova del Challenge Regionale Giovanissimi della Federazione Ciclistica Italiana. La competizione vedrà al via circa un centinaio di bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni, suddivisi in sei partenze a partire dalle 14.30. La squadra vincitrice si aggiudicherà il Trofeo Sara Piffer.

Dalle 18.30 sarà invece il momento di BiciBorgo, con una prova a cronometro aperta sia agli atleti tesserati sia ai non tesserati nella fascia d'età compresa tra i 6 e i 12 anni. Spazio anche ai più piccoli, dai 2 ai 5 anni, che potranno cimentarsi in una gimkana pensata per avvicinarli al mondo della bicicletta in un clima di festa e gioco.

L'organizzazione del Gran Premio del Campanile è frutto della collaborazione tra U.S. Pontedecimo Ciclismo 1907, il Municipio V Valpolcevera e la Parrocchia di San Giacomo Maggiore di Pontedecimo, nell'ambito della festa patronale del quartiere.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.