Ranieri dt della Nazionale, al premio "Di Marzio" aveva detto: "L'Italia deve risollevarsi, non è possibile stare fuori dai grandi eventi"
di m.m.
"Dobbiamo risollevarci, non possiamo restare così lontani dai grandi eventi come un Mondiale di calcio". Così diceva Claudio Ranieri lo scorso 11 maggio a Portofino sul palco della terza edizione del premio nazionale "Gianni Di Marzio" organizzato da Tn Events e Telenord rispondendo a una domanda sulla Nazionale di calcio.
Oggi il presidente federale Giovanni Malagò ha ufficializzato la nomina di Claudio Ranieri a direttore tecnico della Nazionale che avrà in Roberto Mancini il commissario tecnico.
Il premio "Di Marzio" è stato un portafortuna per molti dei premiati, a conferma dell'alto livello della manifestazione: oltre a Ranieri dt azzurro, Enzo Maresca poco dopo essere stato premiato a Portofino è diventato allenatore del Manchester City.
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di Redazione