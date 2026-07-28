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Ranieri dt della Nazionale, al premio "Di Marzio" aveva detto: "L'Italia deve risollevarsi, non è possibile stare fuori dai grandi eventi"

di m.m.

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"Dobbiamo risollevarci, non possiamo restare così lontani dai grandi eventi come un Mondiale di calcio". Così diceva Claudio Ranieri lo scorso 11 maggio a Portofino sul palco della terza edizione del premio nazionale "Gianni Di Marzio" organizzato da Tn Events e Telenord rispondendo a una domanda sulla Nazionale di calcio.

Oggi il presidente federale Giovanni Malagò ha ufficializzato la nomina di Claudio Ranieri a direttore tecnico della Nazionale che avrà in Roberto Mancini il commissario tecnico.

Il premio "Di Marzio" è stato un portafortuna per molti dei premiati, a conferma dell'alto livello della manifestazione: oltre a Ranieri dt azzurro, Enzo Maresca poco dopo essere stato premiato a Portofino è diventato allenatore del Manchester City.

 

 

 

 

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