Telenord nei ritiri di Genoa e Sampdoria, oltre 6 milioni di visualizzazioni sui social

Due settimane intere al seguito di Genoa e Sampdoria con i nostri inviati Luca Pandimiglio e Filippo Serio nei rispettivi ritiri estivi di Moena e Temù-Ponte di Legno, sei ore di diretta televisiva al giorno, le amichevoli dei blucerchiati in diretta, notizie, video e interviste sul sito e soprattutto tantissimi contenuti esclusivi sulle diverse piattaforme social con risultati entusiasmanti e certificati.

Il quadro d'insieme, dal 12 al 27 luglio, presenta 260 contenuti pubblicati su Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, per un totale di oltre sei milioni di visualizzazioni (6.228.823) e 99.364 interazioni. I 260 contenuti nascono da 79 pezzi unici, distribuiti sui quattro canali.

La divisione tra le due squadre: il Genoa è valso 4.287.440 visualizzazioni (68,8%), la Sampdoria 1.941.383 (31,2%). Sul rapporto tra i due pubblici c'è però un dato che si ribalta: la Sampdoria ha raccolto più commenti, pur avendo un terzo delle visualizzazioni. Sono 148,7 commenti ogni 100 mila views contro 56,9.

Le punizioni di De Rossi e i giocatori nel fiume hanno superano insieme i 2 milioni di visualizzazoni.

Un indice di gradimento altissimo da parte del pubblico che segue Telenord sui social, a cui ovviamente si aggiunge il pubblico televisivo (distribuito tra Live, Derby del Lunedì, We Are Genoa, Forever Samp, Tgn calcio delle 12,30 e delle 18,30) e del sito, punto di riferimento costante della nostra informazione sportiva e non solo.

Risultati che ci confortano, inorgogliscono e soprattutto ci spronano a cercare di fare sempre meglio.

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