Sanremo, il Poggio cambia volto: inaugurata la nuova Piazza della Libertà con una scultura dedicata alla Milano-Sanremo

Il Poggio di Sanremo si rifà il look e celebra ancora una volta il suo legame indissolubile con il ciclismo. È stata inaugurata la nuova Piazza della Libertà, completamente riqualificata sulla sommità della celebre salita che da decenni rappresenta uno dei punti più famosi della Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l’assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Sindoni, l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, il vincitore della Milano-Sanremo 1991 Claudio Chiappucci e Roberto Salamini, responsabile Marketing & Comunicazione di RCS Sports & Events.

A impreziosire il nuovo spazio è una scultura dedicata alla grande corsa ciclistica, ideata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti. L’opera raffigura tre biciclette stilizzate e vuole rappresentare il rapporto storico tra il Poggio e la gara che ogni anno richiama l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo. Alla base della scultura campeggiano le scritte “La Classicissima di Primavera” e “Sanremo Women presented by Crédit Agricole – Milano-Sanremo presented by Crédit Agricole”, a testimonianza del legame con RCS Sport, organizzatrice delle due competizioni.

Presente anche un QR Code che permette ai visitatori di approfondire la storia della manifestazione e del territorio attraverso il sito ufficiale della Classicissima.

La nuova Piazza della Libertà sorge proprio nel punto più rappresentativo della salita del Poggio, il tratto che spesso ha deciso gli esiti della corsa e che negli anni è diventato teatro delle imprese dei grandi campioni. Qui, un tempo, si trovava anche la storica cabina telefonica, diventata un simbolo della gara: era il riferimento per il tornante che segnava l’inizio della discesa e il punto dal quale giornalisti e radiocronisti trasmettevano gli aggiornamenti sulla corsa.

"Questa cerimonia celebra la tradizione che unisce la Milano-Sanremo al Poggio, una salita sulla quale sono state scritte pagine indelebili della storia del ciclismo", hanno dichiarato il sindaco Mager e gli assessori Sindoni e Donzella. "La piazza, dopo un importante intervento di riqualificazione, diventa oggi un simbolo di un luogo rappresentativo della Classicissima. L’auspicio è che la scultura possa diventare una tappa fissa per tutti gli appassionati che raggiungono lo scollinamento del Poggio".

Il Comune ha ricordato anche il recente progetto della Walk of Fame sulla pista ciclopedonale di Sanremo, con i pannelli dell’albo d’oro e i calchi delle mani dei vincitori della gara, un’iniziativa che ha già riscosso interesse tra turisti e appassionati. L’amministrazione guarda ora a nuovi progetti, sempre in collaborazione con RCS, per valorizzare ulteriormente i luoghi simbolo della corsa.

Tra i protagonisti della giornata anche Claudio Chiappucci, che ha ricordato la sua storica vittoria del 1991: "La Milano-Sanremo rappresenta una delle vittorie più importanti della mia carriera, soprattutto perché sono riuscito a sovvertire i pronostici. Sul Poggio sono riuscito a staccare l’ultimo rivale rimasto con me e da lì ho capito che avrei potuto vincere. Ancora oggi ripensare a quel giorno mi regala grandi emozioni".

Per Roberto Salamini di RCS Sports & Events, il nuovo spazio rappresenta un ulteriore riconoscimento al valore della Classicissima: "Il Poggio è uno dei luoghi più iconici del ciclismo mondiale, il punto in cui da decenni si concentrano pagine indimenticabili della Milano-Sanremo e, negli ultimi anni, anche della Sanremo Women. Valorizzare questo luogo significa custodire un patrimonio sportivo che appartiene a tutti gli appassionati".

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