Sampdoria-Novara 1-2 (LIVE): Alberti porta in vantaggio gli ospiti
di Redazione
Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Novara:
SAMPDORIA 4-3-3: Ghidotti; Di Pardo, Diop, Ferrari, Cicconi; De Paoli, Esposito, Henderson, Sinani Lauritsen, Amarandei. All. Corradi.
NOVARA: Boseggia; Moretti, Canneti, Ranieri (C), Miceli, Valdesi, Collodel, Alberti, Ledonne, Basso, Cannavaro. All.: Birindelli.
31' - Basso vicino all'eurogol: l'attaccante del Novara calcia in porta da 40 metri, bravo Ghidotti ad alzare in calcio d'angolo.
30' - Cicconi a un passo dal pareggio con un sinistro potente che termina di un soffio a lato alla sinistra di Boseggia.
21' - Alberti porta in vantaggio il Novara: conclusione rasoterra vincente del numero 9 ospite.
12' - Pareggia il Novara su calcio d'angolo, Moretti arriva prima di tutti e pareggia per gli ospiti.
6' - LAURITSEN PORTA AVANTI I BLUCERCHIATI! Amarandei conquista un pallone in pressing e serve Lauritsen, che a tu per tu con Boseggia non ha problemi a freddare l'estremo difensore con una conclusione mancina. Samp in vantaggio.
FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone gestito dai blucerchiati.
Prima dell'inizio del match un minuto di silenzio per ricordare Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni.
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