Addio a Franco Baresi, capitano del Milan degli 'Invincibili' e dell'Italia seconda al mondiale '94. aveva 66 anni

Il mondo del calcio piange Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. La notizia è stata diffusa dal Milan attraverso un messaggio di cordoglio dedicato a uno dei giocatori più rappresentativi della storia rossonera, simbolo di fedeltà, leadership e talento. La sua figura resterà per sempre legata al club di cui è stato capitano e bandiera per oltre vent'anni.

Nato a Travagliato, in provincia di Brescia, Baresi entrò giovanissimo nel settore giovanile del Milan e fece il suo esordio in Serie A nel 1978. Da quel momento iniziò una carriera straordinaria, vissuta interamente con la maglia rossonera, diventando il punto di riferimento della squadra sia nei momenti più difficili sia durante il ciclo di successi che ha segnato la storia del calcio italiano ed europeo.

Con il Milan ha collezionato 719 presenze ufficiali, vincendo sei campionati italiani, tre Coppe dei Campioni/Champions League, quattro Supercoppe italiane, due Coppe Intercontinentali e numerosi altri trofei. Leader silenzioso ma carismatico, è stato il cuore della difesa delle squadre allenate da Arrigo Sacchi e Fabio Capello, considerate ancora oggi tra le più forti di sempre.

Anche con la Nazionale azzurra ha lasciato un segno indelebile. Ha indossato la maglia dell'Italia in 81 occasioni, facendo parte della spedizione che conquistò il Mondiale del 1982 e raggiungendo la finale della Coppa del Mondo del 1994, persa ai rigori contro il Brasile.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 1997, il Milan ritirò la sua storica maglia numero 6, un riconoscimento riservato ai campioni che hanno scritto la storia del club. Negli anni successivi ha continuato a lavorare all'interno della società con diversi incarichi dirigenziali, mantenendo un rapporto indissolubile con i colori rossoneri.

Nel 2025 era stato sottoposto a un intervento chirurgico per un nodulo polmonare, ma aveva continuato a partecipare a iniziative ed eventi del Milan. La sua ultima apparizione pubblica a San Siro aveva confermato l'affetto immenso che tifosi e appassionati continuavano a nutrire nei suoi confronti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.