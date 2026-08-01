Genoa, si riapre la pista che porta a Stephan El Shaarawy                

Per il mercato dei rossoblu si ritorna a parlare del possibile arrivo di Stephan El Shaarawy alla corte di De Rossi. Contatto in corso ma non ci sono reazioni ufficiali. Elsha sarebbe felice di chiudere la sua carriera nel Genoa che l’ha lanciato in serie A. Da Roma fanno capire che qualcosa si muove ma ci sarebbe anche una pista che porterebbe l’ex rossoblu in Arabia. Insomma sono ore calde per El Shaarawy.

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