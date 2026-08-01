Chiavari ritrova la piscina olimpionica: inaugurato il nuovo impianto dedicato a Marco Di Capua
di Redazione
«Restituiamo ai chiavaresi un'opera attesa da decenni. La piscina olimpionica è il simbolo di una visione più ampia: la riqualificazione dell'intero complesso del Lido, pensato come un luogo di sport diffuso, aggregazione e socialità, capace di vivere tutto l'anno e di diventare un punto di riferimento per tutta Chiavari. È il progetto che più di ogni altro rappresenta il mandato della nostra amministrazione: trasformare spazi rimasti fermi per anni in luoghi vivi, aperti e restituiti ai cittadini. Per questo abbiamo voluto dedicarlo a Marco Di Capua. Oggi quella sua visione diventa realtà» afferma Federico Messuti, sindaco di Chiavari.
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