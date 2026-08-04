Genoa, affondo per Sow. Il centrocampista svizzero è vicinissimo
di Claudio Baffico
Il Genoa ha virtualmente un nuovo centrocampista. Si tratta del ventinovenne svizzero Djibril Sow, reduce da un'esperienza all'ultimo mondiale, con quattro partite disputate, e punto di forza del Siviglia. Nell'ultima stagione ha disputato oltre trenta partite, tra campionato e coppe, segnando cinque reti e sfornando sei assist.
Sow ha caratteristiche sia da regista che da incontrista e in passato ha vestito anche le casacche di Borussia Monchengladbach, Young Boys ed Eintracht Francoforte.
Sow firmerà un contratto con i rossoblù fino al 2030. Già domani potrebbe sostenere le visite mediche.
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