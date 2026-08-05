Genoa, Piccoli - Jebbison: testa a testa per guidare l'attacco rossoblù

Sembrano ormai essersi ridotti a due profili validi nella ricerca del nuovo attaccante del Genoa. E un po' a sorpresa nè Robbie Ure nè George Ilenikhena, molto caldi fino a un paio di giorni fa, fanno parte di questo lotto. Seppure non definitivamente tramontati, lo scozzese e il nigeriano sembrano molto defilati, e ora dopo ora prendono quota altri due nomi. Uno è una vecchia conoscenza, e avrebbe il grande vantaggio di conoscere già la serie A: si tratta di Roberto Piccoli, in forza alla Fiorentina, che lo cederebbe in prestito, e nel suo passato con un'esperienza all'attivo nella Genova rossoblù. Piccoli è un profilo emergente, che ha già raggiunto la nazionale. Nell'ultima stagione ha messo a segno otto reti, e le sue caratteristiche stuzzicano non poco mister De Rossi e società. La concorrenza non manca, e per questo motivo, il ds Diego Lopez guarda anche altrove, ma non troppo lontano da dove il Genoa è stato impegnato nell'ultima amichevole. In casa Bournemouth milita infatti Daniel Jebbison (a segno contro il Grifone), ventitreenne canadese che lo scorso anno ha giocato nella serie B inglese con la casacca del Preston North End, realizzando sei gol.

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