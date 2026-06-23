Premio "Gianni Di Marzio", un talismano per i campioni dello sport e della comunicazione

GENOVA - Non solo un grande premio nazionale e ormai internazionale, ma anche un talismano per i numerosi campioni dello sport, della cultura e del giornalismo che si sono succeduti al premio "Gianni Di Marzio", organizzato da Telenord e Telenord Events e Media, giunto quest'anno alla sua terza edizione nella splendida location di Portofino.

Ideato dall'editore Massimiliano Monti, in collaborazione con la famiglia Di Marzio per ricordare un grande personaggio del calcio e della comunicazione, il riconoscimento è diventato un importante punto di riferimento e ha via via allargato i propri orizzonti coinvolgendo personalità di altissimo livello.

Il "Di Marzio" si sta rivelando anche un piccolo, grande portafortuna per chi lo riceve, coincidendo con un periodo particolare delle rispettive luminose carriere. L'ultimo, in ordine di tempo, è Enzo Maresca, premiato lo scorso 11 maggio per i trionfi alla guida del Chelsea e in procinto di raccogliere l'eredità di Pep Guardiola al Manchester City: la firma sul contratto è davvero questione di ore.

Per non dire Gian Piero Gasperini, che lo scorso anno - stimolato sull'argomento Roma - dribblò elegantemente la domanda e poche settimane dopo si ritrovò sulla panchina giallorossa, dove ha disputato un eccellente campionato. Ma anche Roberto Mancini, premiato pure lui nel 2025, destinato a riprendere le redini della Nazionale italiana. E poi Cristiano Giuntoli, salito sul palco di Portofino dodici mesi fa e oggi nuovo direttore sportivo dell'Atalanta dopo l'esperienza alla Juventus.

Special Guest dell'ultima edizione del premio "Gianni Di Marzio" è stato Claudio Ranieri, che pure lui potrebbe partecipare al nuovo corso della Figc targata Giovanni Malagò.

Per non citare le poliedriche colleghe giornaliste, Ilaria D'Amico, Federica Masolin, Giorgia Cenni, figure di punta di un'informazione di spessore, e contenuti.

Grandi personaggi a cui il riconoscimento viene tributato proprio in virtù delle qualità - umane e professionali - che vengono immediatamente ribadite dai successivi incarichi. A conferma di come il premio "Gianni Di Marzio" sia attento a cogliere il valore dei professionisti e soprattutto delle persone.

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