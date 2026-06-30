Genova, spedizione punitiva contro minorenne marocchino: identificati i primi responsabili

Proseguono gli accertamenti sull'aggressione avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 giugno in via Berghini, sulle alture di San Fruttuoso, dove un 17enne marocchino è stato brutalmente picchiato da un gruppo numeroso di persone. Le attività investigative della Squadra Mobile, supportate dall'analisi delle immagini di videosorveglianza effettuata dalla Digos e dalle testimonianze raccolte, hanno consentito di individuare i primi presunti responsabili, tutti al momento minorenni.

Il giovane, ospite di una comunità per minori stranieri non accompagnati, era stato trasportato in ospedale dopo il pestaggio, riportando lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. Agli investigatori ha raccontato di essere stato circondato da circa quaranta persone, alcune delle quali con il volto nascosto da caschi e armate di oggetti contundenti.

Dopo l'aggressione, il gruppo si sarebbe rapidamente disperso prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Le indagini proseguono per identificare tutti i partecipanti. Sebbene finora siano stati riconosciuti esclusivamente minorenni, gli investigatori non escludono che al pestaggio abbiano preso parte anche alcuni maggiorenni, la cui identità resta però ancora da accertare.

L'inchiesta è coordinata dalla pm Daniela Pischetola, che sta valutando anche un possibile collegamento con un secondo episodio di violenza verificatosi il 20 giugno a Quinto, dove si sono scontrati una trentina di minori stranieri non accompagnati e una ventina di giovani italiani. Su quest'ultimo fascicolo procede il pm Fabrizio Givri.

Tra le piste investigative figura l'eventuale legame tra i due episodi, anche se, allo stato attuale, gli elementi raccolti non consentono di confermare questa ipotesi. La difficoltà nell'identificare la maggior parte dei partecipanti rappresenta infatti uno degli ostacoli principali per chiarire l'eventuale connessione tra i due fatti.

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