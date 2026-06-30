Genova: pacco sospetto in via Ceccardi, area transennata e intervento degli artificieri
di l.p.
L’allarme è scattato dopo il ritrovamento di una valigetta in metallo, lasciata nei pressi della filiale di Banca Sanpaolo
Momenti di attenzione nel primo pomeriggio in pieno centro città per la segnalazione di un pacco sospetto in via Ceccardi, che ha portato alla chiusura precauzionale del passaggio pedonale e all’intervento delle forze dell’ordine.
L’allarme è scattato dopo il ritrovamento di una valigetta in metallo, lasciata nei pressi della filiale di Banca Sanpaolo Invest, circostanza che ha fatto alzare il livello di sicurezza nella zona e attivare immediatamente le procedure di verifica.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato, la polizia locale e un’ambulanza, con l’area circostante transennata per garantire la sicurezza dei passanti e consentire le operazioni di controllo.
Intorno alle 14.15 è stato richiesto anche l’intervento degli artificieri, incaricati di verificare la natura dell’oggetto e procedere alle eventuali operazioni di messa in sicurezza.
(in aggiornamento)
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