“Ferrovia delle Meraviglie”, tornano i treni storici: viaggio tra Alpi e Mediterraneo da Torino a Imperia

Riparte uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di turismo ferroviario e dei viaggi panoramici: i treni storici della Fondazione FS Italiane tornano a percorrere la suggestiva Ferrovia delle Meraviglie, lungo la linea internazionale Cuneo–Ventimiglia, che collega Piemonte, Liguria e Francia attraversando alcuni dei paesaggi più spettacolari d’Europa.

L’iniziativa prevede collegamenti domenicali dal 5 luglio al 16 agosto, con partenza da Torino Porta Nuova alle ore 8.00 e arrivo a Imperia alle 12.35. Il rientro è fissato nel pomeriggio, con partenza da Imperia alle 14.55 e arrivo a Torino alle 20.15. Due corse, previste il 26 luglio e il 9 agosto, saranno anticipate rispettivamente ai sabati 25 luglio e 8 agosto.

A viaggiare lungo la storica tratta saranno le carrozze d’epoca “Centoporte”, che accompagneranno i passeggeri in un itinerario che attraversa alcune località simbolo del territorio alpino e rivierasco, tra cui Cuneo, Limone Piemonte, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia e Sanremo.

Il percorso è considerato uno dei più scenografici del continente: viadotti, gallerie elicoidali e vallate profonde si alternano lungo la linea ferroviaria che scende dalle Alpi fino al Mar Mediterraneo, offrendo un’esperienza di viaggio immersiva tra natura e ingegneria ferroviaria.

Particolare rilievo è riservato al tratto della Valle Roya, dove il tracciato attraversa borghi e paesaggi di confine tra Italia e Francia, in un contesto naturalistico di grande pregio e forte identità storica.

Il progetto si inserisce nel modello del turismo lento e sostenibile, valorizzando il patrimonio ferroviario e le aree interne attraversate. A bordo, i viaggiatori potranno inoltre vivere un’esperienza enogastronomica dedicata ai prodotti tipici dei territori, con degustazioni e racconti legati alle tradizioni locali.

Per la corsa inaugurale del 5 luglio è prevista la partecipazione di sindaci e amministratori italiani e francesi, che si incontreranno a Ventimiglia per celebrare il ritorno del treno storico sulla linea transfrontaliera. L’iniziativa si inserisce in un quadro di cooperazione tra i due Paesi, sostenuto anche dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, che ha espresso apprezzamento per il valore culturale e turistico del progetto.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione FS Italiane e sui canali di vendita di Trenitalia.

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