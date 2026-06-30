A.S.T.er lancia la campagna con Genoa e Samp contro gli adesivi sulla segnaletica stradale

GENOVA - Proteggere la segnaletica stradale significa tutelare la sicurezza di tutti e contribuire al decoro urbano. Con questo obiettivo A.S.Ter lancia una nuova campagna di sensibilizzazione contro l’affissione abusiva di adesivi sui cartelli stradali, un fenomeno che ogni anno comporta numerosi interventi di pulizia e sostituzione, con costi rilevanti a carico della collettività.

Protagonisti della campagna sono i nuovi cartelli installati nelle strade attorno allo stadio Luigi Ferraris, realizzati con una speciale pellicola anti-adesiva e anti-graffiti e accompagnati dal messaggio: “Qui gli adesivi non attaccano. Il rispetto sì.”

La campagna sarà promossa attraverso i canali social di A.S.Ter, uno spot video e materiali informativi con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e tifosi sull’importanza di preservare la segnaletica stradale, elemento essenziale per garantire la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

Un contributo significativo arriva anche dalle due principali realtà calcistiche cittadine, Genoa e Sampdoria, che hanno scelto di sostenere l’iniziativa partecipando allo spot di sensibilizzazione. A.S.Ter rivolge un sentito ringraziamento alle due società per la disponibilità dimostrata e per aver messo la propria immagine al servizio di un messaggio civico che appartiene all’intera comunità genovese, al di là di ogni rivalità sportiva.

«Ogni adesivo applicato su un cartello stradale può sembrare un gesto insignificante, ma può avere conseguenze importanti», sottolinea la direttrice generale di A.S.Ter, Francesca Aleo. «Quando un segnale viene coperto o reso meno leggibile, si compromette la sicurezza della circolazione e si rendono necessari interventi di manutenzione che gravano sulle risorse pubbliche. Per questo abbiamo voluto affiancare all’innovazione tecnologica dei nuovi rivestimenti una campagna di sensibilizzazione, rivolta in particolare ai più giovani. Ringrazio Genoa e Sampdoria per aver aderito con entusiasmo all’iniziativa, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento per diffondere valori quali il rispetto, il senso civico e la cura dei beni comuni.»

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di A.S.Ter per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio cittadino e punta a promuovere una cultura della responsabilità condivisa, nella convinzione che il rispetto degli spazi pubblici rappresenti il primo passo per costruire una città più sicura, più ordinata e più bella.

Perché una città migliore si costruisce anche attraverso i piccoli gesti quotidiani. E il rispetto, quello sì, attacca sempre.

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