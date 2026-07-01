Scignoria! con le previsioni del tuttologo Silvio Grosso, la simpatia di Irene da Strasserra e Mike fC
di Redazione
Appuntamento in diretta nella trasmissione del 2 luglio dalle 20.30 su Telenord e telenord.it
Puntata di grandi calibri, quella di Scignoria! in diretta dalle 20.30 di giovedì 2 luglio su Telenord.
Oltre all'immancabile presenza del professor Franco Bampi con l'allieva Federica Favilli, tris d'assi grazie alle presenze in contemporanea di Silvio Grosso, tuttologo di Savignone, Irene Patrone, la regina di Strasserra frazione di Crocefieschi e Mike fC con la sua musica.
Nel corso della serata, poi, innumerevoli collegamenti con protagonisti Emiliano Ginogi da Fabbriche, i volontari della Festa del Raviolo di Borgo Fornari, nonchè, il giovane presidente della Federazione Ciclismo Ligure, Luca Raggio.
Ovviamente, telefoni e social aperti per un dialogo serrato da pubblico e telespettatori.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Savona: tre anni di Rete dei Musei con i nuovi innesti di Palazzo Oddi e Comune di Albenga
01/07/2026
di Gilberto Volpara
Benvenuti in Liguria alla scoperta dell'estate in Vallescrivia: dalle 20.30 su Telenord
01/07/2026
di Redazione