Sicurezza in centro storico, tra emergenza e progetti (prima parte)

Il tema sicurezza, nel centro storico, è sempre molto caldo e attuale. Il vicepresidente del Civ Banchi Alberto Scotto analizza la situazione attuale e sottolinea le diverse iniziative volte a creare una rete e a dar vita ad un confronto, nell'auspicio che gli annosi problemi possano via via affievolirsi. L'aumento delle forze dell'ordine può già garantire un'inversione di tendenza, anche se le criticità sono molto più profonde, e legate a doppia mandata al tema dello spaccio.

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