Sicurezza in centro storico: tra emergenze e progetti (seconda parte)

Il segretario generale Siap Genova Roberto Traverso analizza le prospettive relative al piano sicurezza per l'estate, evidenziandone i limiti e le criticità. Attenzione centrata anche sul tema degli organici, sull'aspetto investigativo, e sul rapporto sempre più stretto tra microcriminalità, violenza e spaccio. Un accenno anche a quel che rientra nella sfera dei minori non accompagnati.

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