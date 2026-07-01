Genova, emergenza servizi igienici: la Bassa Valbisagno cambia passo
di Claudio Baffico
Il consigliere municipale della Bassa Valbisagno Enrico Davico, ai microfoni di Telenord, approfondisce il tema del rinnovo dei bagni pubblici al posto dei vespasiani. Strutture autopulenti che dovrebbero garantire igiene, decoro urbano e soddisfare le esigenze di una zona che dispone di sempre più servizi, lo stadio prima di tutto. Un'iniziativa che potrebbe presto essere presa da esempio anche da altri municipi.
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