Garlenda, inaugurato il nuovo ponte sul torrente Lerrone. Giampedrone: "Nuovo modello di prevenzione"

GENOVA - È stato inaugurato questo pomeriggio il nuovo ponte sul torrente Lerrone, in località Villafranca, nel comune di Garlenda. Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone e il sindaco Alessandro Navone.

L'intervento è stato finanziato da Regione Liguria con oltre 3 milioni di euro nell'ambito dei piani di Protezione civile per gli interventi strutturali urgenti conseguenti agli eventi meteorologici eccezionali. L'opera ha consentito la realizzazione di un nuovo ponte a campata unica, con la contestuale demolizione del precedente attraversamento e l'adeguamento di alcuni tratti delle opere arginali del torrente.

Il nuovo ponte sostituisce una struttura che presentava importanti criticità sia dal punto di vista idraulico sia sotto il profilo della viabilità. Il precedente attraversamento, largo appena 2,40 metri, con una portata massima di 8 tonnellate e una pila in alveo, rappresentava infatti un elemento di rischio in occasione delle piene del torrente Lerrone ed era inadeguato alle esigenze di collegamento della zona. La nuova infrastruttura migliora la sicurezza idraulica dell'area, aumenta la capacità di deflusso delle acque in caso di piena e garantisce un collegamento più moderno, sicuro e funzionale tra via Villafranca e via Vigna Grande.

"L'inaugurazione di oggi conclude un percorso iniziato dopo le gravi emergenze che hanno colpito questo territorio - ha detto l'assessore Giampedrone - Fin dall'inizio abbiamo scelto di non limitarci a ricostruire ciò che c'era prima, ma di utilizzare le risorse dell'emergenza per realizzare opere più sicure e aumentare la resilienza dei territori. È stata una scelta che la Liguria ha portato avanti con convinzione e che negli anni è diventata un modello anche a livello nazionale: investire nella prevenzione senza limitarsi a ripristinare semplicemente l'esistente, ma cogliere l'occasione per migliorarlo. Questo ponte ne è un esempio concreto. Non è soltanto una nuova infrastruttura o un collegamento più efficiente, ma un'opera che, insieme agli interventi di messa in sicurezza del torrente, protegge chi vive e lavora in quest'area e rende il territorio più preparato ad affrontare gli effetti del rischio idrogeologico e dei cambiamenti climatici. È un risultato frutto del lavoro condiviso tra istituzioni, amministrazioni locali e tecnici, che desidero ringraziare per l'impegno e la competenza dimostrati".

“Oggi inauguriamo un ponte, ma soprattutto costruiamo un collegamento verso il futuro - ha detto il sindaco di Garlenda Alessandro Navone - Un’opera che migliora la qualità della vita dei cittadini, rafforza la sicurezza del territorio e crea le condizioni per lo sviluppo di Villafranca, di Garlenda e dell’intera Val Lerrone. Disponiamo di una struttura moderna, progettata secondo i più elevati standard di sicurezza idraulica, capace di garantire un collegamento efficiente tra Villafranca e Vigna Grande e, allo stesso tempo, di ridurre sensibilmente il rischio per persone e beni. Desidero ringraziare Regione Liguria, la Protezione Civile nazionale, i funzionari regionali e la struttura comunale, i progettisti, le imprese e tutti coloro che hanno lavorato con professionalità e dedizione per raggiungere questo risultato. Un ringraziamento va anche alle amministrazioni che nel corso degli anni hanno contribuito a portare avanti questo progetto, trasformando un’esigenza del territorio in una realtà concreta”.

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