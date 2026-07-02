“La famiglia nel bosco”: Corrado Zunino presenta a Telenord il saggio sul caso che ha diviso l’Italia

Corrado Zunino, giornalista e scrittore, presenta a Liguria Live di Telenord il suo libro La famiglia nel bosco, un’inchiesta su un caso giudiziario che ha acceso un acceso dibattito pubblico.





Tutto parte da una famiglia che sceglie di vivere nei boschi, lontano dalla scuola, dalle città e dalle regole della vita ordinaria, costruendo un’esistenza essenziale a contatto con la natura insieme ai propri tre figli. Un incidente porta però allo scoperto questa scelta di vita: intervengono le autorità, tra carabinieri, assistenti sociali e Tribunale dei minorenni, fino alla decisione di separare i bambini dai genitori.





Attraverso documenti giudiziari, testimonianze e un lavoro di ricostruzione diretta, Zunino affronta le tensioni tra libertà familiare e tutela dei minori, interrogandosi sul confine tra educazione alternativa e rischio per i bambini. Al centro resta una domanda difficile: fino a che punto lo Stato può intervenire nelle scelte educative e affettive di una famiglia?





Il libro diventa così un’indagine sul rapporto tra autonomia privata e responsabilità pubblica, e su cosa significhi oggi proteggere l’infanzia senza comprimere la libertà.

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