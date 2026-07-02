Attualità

"Vita da Ricchi", i sogni di Francesco Saias: il talento della scuola musicale genovese

di Federica Favilli

Qualche giorno fa l'uscita del singolo, ora il videoclip

18 - SettimoLink

 

Francesco Saias è uno dei talenti emergenti della scuola genovese. A telenord.it si definisce amante della musica e della recitazione. Ha partecipato all’ultima edizione di Amici.

 

Il suo più grande sogno è arrivare a cantare negli stadi. Il 26 giugno 2026 ha pubblicato il suo nuovo singolo “Vita da Ricchi” e in queste ore è uscito il videoclip. L'intervista. 

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saias vita da ricchi

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