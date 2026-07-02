"Vita da Ricchi", i sogni di Francesco Saias: il talento della scuola musicale genovese
di Federica Favilli
Qualche giorno fa l'uscita del singolo, ora il videoclip
Francesco Saias è uno dei talenti emergenti della scuola genovese. A telenord.it si definisce amante della musica e della recitazione. Ha partecipato all’ultima edizione di Amici.
Il suo più grande sogno è arrivare a cantare negli stadi. Il 26 giugno 2026 ha pubblicato il suo nuovo singolo “Vita da Ricchi” e in queste ore è uscito il videoclip. L'intervista.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:saias vita da ricchi
Condividi:
Altre notizie
Carcere e Costituzione: avv. Olcese a Telenord parla dell'eredità di Marco Pannella
02/07/2026
di Redazione
“La famiglia nel bosco”: Corrado Zunino presenta a Telenord il saggio sul caso che ha diviso l’Italia
02/07/2026
di Stefano Rissetto