Sicurezza nel centro storico: presidio di polizia locale in Vico delle Mele (terza parte)
di Redazione
Vico delle Mele rappresenta una delle zone più critiche per quanto concerne la sicurezza nel centro storico. A confermarlo è il titolare dell'Hotel Genziana Giuseppe Celesia che, ai microfoni di Telenord, rivela la bella notizia del nuovo presidio di polizia locale, ma sottolinea anche che lo spaccio e il degrado continuano a condizionare la vita di abitanti e commercianti.
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