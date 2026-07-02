Cultura Impresa: quando fare rete conviene a tutti
di Claudio Baffico
Nasce anche a Genova Cultura Impresa, una nuova realtà volta a mettere in rete vari settori per creare vantaggi e indotto legati al mondo del turismo e della cultura. Ai microfoni di Telenord, il presidente nazionale Carlo Fontana approfondisce le finalità del progetto, entrando nei dettagli del contesto ligure, mentre l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi declina le varie ricadute sul nostro territorio.
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