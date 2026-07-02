Attualità

Cultura Impresa: quando fare rete conviene a tutti

di Claudio Baffico

18 - SettimoLink

Nasce anche a Genova Cultura Impresa, una nuova realtà volta a mettere in rete vari settori per creare vantaggi e indotto legati al mondo del turismo e della cultura. Ai microfoni di Telenord, il presidente nazionale Carlo Fontana approfondisce le finalità del progetto, entrando nei dettagli del contesto ligure, mentre l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi declina le varie ricadute sul nostro territorio.

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