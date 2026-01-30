Assessore Nicolò: "A breve farmaco per rallentare forme di demenza"

"A breve avremo a disposizione un farmaco che serve a rallentare alcune forme come le demenze, soprattutto quelle iniziali. È un'ottima notizia per una regione dove queste patologie sono purtroppo molto diffuse". A dirlo, a margine del convegno 'Mnesys Viaggio nel Cervello' l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò.

"Contiamo di averlo in due o tre mesi. Queste molecole sono complesse e prevedono un iter rigoroso di controlli e monitoraggio, ma siamo attrezzati con le competenze di neurologi e geriatri per affrontare la problematica - ha concluso Nicolò -. È l'esempio classico di una ricerca nata in laboratorio e approvata dagli organi regolatori che ora approda nelle singole nazioni".

