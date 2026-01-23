Maculopatie, Liguria prima in Italia sulla prevenzione. Bucci: “A fine febbraio la bozza del piano sociosanitario”

Prevenzione, diagnosi precoce e accesso gratuito agli esami: la Liguria punta sull’eccellenza oculistica e accelera sulla riforma del sistema sanitario. La Regione è la prima in Italia ad aver eliminato il ticket per i pazienti affetti da maculopatia e ad aver portato gli esami diagnostici anche nelle farmacie.

Eccellenza – “Abbiamo un’eccellenza in Liguria per quanto riguarda l’oculistica e la cura della macula”, viene sottolineato dal presidente della regione Liguria, Marco Bucci. La scelta di azzerare il ticket consente ai pazienti di sottoporsi con regolarità agli esami di controllo, spesso necessari ogni due o tre mesi, senza costi aggiuntivi.

Diagnosi – Tra gli strumenti chiave c’è l’OCT, considerato l’esame diagnostico più importante per individuare le patologie della macula. In Liguria può essere effettuato anche in farmacia: le strutture ricevono un contributo per l’acquisto delle apparecchiature e per il personale, mentre per i cittadini l’esame è completamente gratuito.

Prevenzione – L’obiettivo è chiaro: spostare l’asse della sanità dalla cura alla diagnosi precoce. “Vogliamo che prevenzione e diagnosi siano il nuovo modo di fare sanità”, viene spiegato dal governatore, con l’idea che investire prima significhi ridurre interventi più complessi in futuro e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Riforma – Sul fronte organizzativo, la Regione è al lavoro sul nuovo piano sociosanitario. "Team di medici e operatori provenienti da tutta la Liguria stanno elaborando la prima bozza, attesa entro fine febbraio. Il documento potrebbe essere presentato ad aprile, salvo ulteriori approfondimenti", precisa Bucci.

Struttura – In parallelo procedono i passaggi amministrativi: rafforzamento del back office, centralizzazione di acquisti e distribuzione dei farmaci, revisione dei processi interni. “Le risorse risparmiate da una parte verranno messe dall’altra”, con l’obiettivo di rendere il sistema più efficiente e sostenibile.

