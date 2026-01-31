Genova, Board Internazionale valuta progetti di ricerca del Gaslini

Il 2 e 3 febbraio l’Istituto Giannina Gaslini e la Gaslini Academy saranno al centro di un importante appuntamento scientifico internazionale con la Site Visit dell’International Advisory Board per il Gaslini, che riunirà a Genova quattro scienziati di fama mondiale per un confronto con i ricercatori dell’IRCCS pediatrico. Nel corso della Site Visit, l’attività di ricerca dell’Istituto verrà presentata ai componenti del Board, cui verrà chiesto di valutare la qualità dei progetti in corso dei ricercatori dell’Istituto Gaslini e di fornire suggerimenti su come migliorare i programmi futuri.

L’apertura della prima giornata vedrà i saluti istituzionali di Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, e Massimo Nicolò, assessore alla Sanità di Regione Liguria. Seguirà l’avvio dei lavori con gli interventi di Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini e presidente della Gaslini Academy, Carla Sibilla, vicepresidente della Fondazione Gerolamo Gaslini – ente proprietario di Villa Quartara, recentemente restituita alla città dopo un importante intervento di riqualificazione – e Angelo Ravelli, direttore scientifico dell’Istituto Gaslini e ideatore dell’iniziativa.

Nel corso delle due giornate, i ricercatori dell’Istituto presenteranno i risultati delle proprie attività di ricerca ai membri del Board e stabiliranno un dialogo diretto su linee di sviluppo, metodologie e prospettive future. Il comitato di esperti internazionali è composto da Carlo Brugnara (Boston Children’s Hospital, USA), Hermine Brunner (Cincinnati Children’s Hospital, USA), Stanislas Lyonnet (Institut Imagine, Parigi) e Tarek Yousry (UCL Institute of Neurology, Londra). A margine degli incontri, ciascuno degli invitati terrà una keynote lecture dedicata ai principali ambiti della propria attività scientifica. Le relazioni affronteranno temi centrali della ricerca biomedica e clinica, spaziando dalla genetica all’immunologia, dalle neuroscienze ai trial clinici, fino all’emato-oncologia. Sia gli incontri con i gruppi di ricerca che le keynote lectures si svolgeranno presso la splendida cornice di Villa Quartara, recentemente ristrutturata e sede della Gaslini Academy.

“La Site Visit dell’International Advisory Board rappresenta un momento importante di confronto – commenta il direttore scientifico del Gaslini Angelo Ravelli – in cui i nostri ricercatori, in particolare i più giovani, hanno l’opportunità di discutere i propri studi con scienziati di rilievo internazionale. Costituisce un’occasione privilegiata di dialogo tra la comunità scientifica del Gaslini e i membri dell’Advisory Board Internazionale, offrendo uno spazio concreto di confronto su risultati, metodologie e prospettive future della ricerca. Questa interazione favorisce non soltanto la crescita scientifica e personale dei gruppi di ricerca, ma contribuisce anche ad arricchire i progetti in corso attraverso suggerimenti e proposte innovative”.

Gaslini Academy

Gaslini Academy è il centro internazionale di studi e formazione dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini. La sua missione è creare un ponte tra ricerca scientifica e pratica clinica in ambito pediatrico, tramite la diffusione di conoscenze mediche avanzate. Al suo interno opera Gaslini International, una branca operativa dedicata alle attività globali, che supporta l’Istituto Gaslini nelle relazioni con strutture sanitarie internazionali e nello sviluppo di progetti formativi per il personale sanitario nei Paesi emergenti.

Villa Quartara

Villa Quartara è un luogo storico profondamente legato alla vita dell’Istituto Giannina Gaslini. Oggi, oltre a rappresentare uno spazio di valore architettonico e culturale per la città di Genova, è sede della Gaslini Academy e punto di riferimento per attività formative, scientifiche e di confronto internazionale promosse dal Sistema Gaslini.

