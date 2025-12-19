Salute

Trapianti di cornea: sinergia virtuosa tra San Martino, Università e Melvin Jones

di Maurizio Michieli

Un risultato di grande rilievo per la sanità ligure arriva dall’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, che nel corso dell’anno ha eseguito 120 trapianti di cornea, confermandosi centro di eccellenza a livello nazionale, con una cornea trasparente, un risultato impensabile fino a pochi anni fa con il trapianto tradizionale a tutto spessore.

Un traguardo reso possibile dal lavoro di squadra che coinvolge la Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, i Lions Clubs International, il personale infermieristico, i medici specializzandi e i chirurghi della Clinica Oculistica Universitaria di Genova, insieme al Centro Regionale Trapianti della Liguria. Grazie a questo impegno condiviso, la Liguria è riuscita ad abbattere la lista d’attesa per il trapianto di cornea.

Ne abbiamo parlato in studio a Salute Sanità con:

Davide Venzano, dirigente Clinica oculistica San Martino di Genova

Nicoletta Nati, presidente Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones Ets

Santo Durelli, presidente Associazione Amici Banca degli Occhi Melvin Jones Ets

Ecco la trasmissione.


