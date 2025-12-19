"CDS – La tua casa della salute" diventa Società Benefit e rafforza la strategia ESG

"CDS – La tua casa della salute", network di 40 poliambulatori specialistici attivi in Liguria, Piemonte e Sardegna, ha modificato il proprio statuto adottando lo status giuridico di Società Benefit, consolidando così il proprio percorso di crescita orientato alla sostenibilità e alla responsabilità sociale.





La scelta arriva dopo il conseguimento della certificazione B Corp, ottenuta al termine di un percorso di oltre 18 mesi di analisi del modello aziendale, e rappresenta un ulteriore passo nella strategia ESG del gruppo.





“Diventare Società Benefit è una scelta volontaria e coerente con il nostro DNA – afferma Marco Fertonani, CEO e founder di CDS –. Fin dalla nascita abbiamo lavorato per favorire l’accesso alla prevenzione, con prezzi spesso vicini al ticket pubblico e tempi rapidi di prenotazione. Con la modifica dello statuto rafforziamo questo impegno, affiancando agli obiettivi di profitto finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente verso persone, comunità, territori e ambiente”.





Dal 2020 CDS è una healthcare company di Italmobiliare, una delle principali holding di investimento italiane, quotata in Borsa e controllata dalla famiglia Pesenti. Il percorso intrapreso si inserisce nel modello che promuove il concetto di “sanità per tutti”, sintesi della mission aziendale volta a garantire un servizio sanitario di qualità, altamente digitalizzato, capillare sul territorio e accessibile sia nei costi sia nei tempi di attesa.





Con il nuovo status di Società Benefit, CDS individua tre obiettivi di beneficio comune: contribuire al miglioramento della salute pubblica e della qualità della vita attraverso soluzioni e tecnologie sanitarie innovative e sostenibili; promuovere conoscenza, formazione e consapevolezza sugli impatti sociali, ambientali ed etici delle attività sanitarie, anche tramite la collaborazione con istituzioni e centri di ricerca; diffondere e sostenere buone pratiche in ambito sanitario e di sostenibilità, favorendo modelli organizzativi orientati all’inclusione, all’innovazione e al benessere collettivo.





Fondata nel 2013, CDS conta oggi 40 poliambulatori, oltre 600 dipendenti, più di 1.200 medici collaboratori e 1,2 milioni di prestazioni sanitarie erogate ogni anno. L’azienda è certificata ISO 9001:2015 e, a dicembre 2024, ha ottenuto la certificazione B Corp, confermando il proprio impegno nella creazione di valore per gli stakeholder e per la comunità.

