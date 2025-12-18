Musica e Alzheimer, alla Spezia il concerto del coro Ama'scord

Si terrà venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 18.00, presso la Sala Dante della Spezia, il Concerto di Natale del coro AMA’SCORD, promosso da AMAS – Associazione Malattia di Alzheimer Spezzina, patrocinato da Comune della Spezia, ASL5 e AIP Associazione Italiana Psicogeriatria.

AMA’SCORD è un coro speciale, composto da persone e famiglie unite dall’esperienza della fragilità, nato come esperienza di incontro, condivisione e benessere attraverso la musica. Un progetto che mette al centro la relazione e il valore dello stare insieme, riconoscendo il valore terapeutico di queste esperienze nel favorire il benessere emotivo e relazionale sia delle persone sia dei loro familiari.

Il coro è nato grazie al sostegno di Fondazione Carispezia nell'ambito del bando "Per Mano", che ha reso possibile la realizzazione del progetto “Fuori dal guscio”, e si inserisce nelle numerose attività che AMAS promuove da anni a supporto delle famiglie del territorio.

L’esibizione sarà diretta dalla Musicista Laura Borghetti e dal Maestro Roberto Fregara.

AMAS desidera inoltre ringraziare l’associazione Vivere Insieme e le aziende Baldassini, Cantine Lunae, La Germana e Vivaio Orsucci, il cui contributo ha reso possibile l’organizzazione dell’evento.

Un ringraziamento speciale va infine ai soci del Rotary Club Stella Maris, che si sono uniti al coro con grande coinvolgimento, partecipando alle prove e all’esibizione e all’Istituto Tecnico Fossati Da Passano che ci supporta da tempo ed è presente anche in questa bellissima occasione.

Il concerto di Natale vuole essere un momento aperto alla cittadinanza, un’occasione per condividere musica ed emozioni e per diffondere un messaggio di inclusione e vicinanza, particolarmente significativo nel periodo natalizio.

Al termine dell’esibizione sarà offerto un piccolo rinfresco.

Ingresso libero.

Per info:

AMAS

cell. 327/6245113

mail: alzheimerspezia@libero.it

