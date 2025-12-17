Salute

Rapallo: apre la casa di comunità

di Simone Galdi

Parlano il sindaco Elisabetta Ricci, l'assessore regionale Massimo Nicolò, il dg Asl4 Paolo Petralia e il direttore oculistica Ugo Murialdo

MSC Crociere

Rapallo: apre la casa di comunità. Ai microfoni di Telenord, a margine della cerimonia di apertura, intervengono il sindaco Elisabetta Ricci, l'assessore regionale Massimo Nicolò, il dg Asl4 Paolo Petralia e il direttore oculistica Ugo Murialdo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: