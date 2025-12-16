Liguria, al via il nuovo numero per i casi di assistenza sanitaria meno urgenti

GENOVA - Parte stasera in Liguria la fase sperimentale del numero europeo armonizzato? (NEA) 116117, il servizio dedicato all’assistenza sanitaria non urgente che consente ai cittadini di entrare in contatto con la continuità assistenziale (ex guardia medica) e con i servizi sanitari territoriali per ricevere consigli medici, orientamento e indicazioni appropriate nei casi non urgenti, rappresentando un punto di riferimento alternativo al ricorso improprio al numero di emergenza 112 e ai Pronto Soccorso.

Il numero 116117 è attivo nel Tigullio a partire da questa sera e sarà fruibile nei Comuni afferenti ad ASL 4, con prefisso telefonico 0185. Fanno eccezione i Comuni di Carro, Maissana e Varese Ligure, che, trovandosi in Provincia della Spezia, appartengono a un distretto telefonico diverso (0187). Per i cittadini di questi Comuni resta operativo il numero di continuità assistenziale 0185 371020.





"L’avvio in Liguria del numero 116117 è un elemento cardine della rete integrata di assistenza e soccorso, rafforzando l’assistenza sanitaria territoriale e semplificando l’accesso ai servizi per i cittadini, in linea con gli standard europei – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò –. Il 116117 è uno strumento fondamentale per rispondere in modo appropriato ai bisogni sanitari non urgenti e, allo stesso tempo, per ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso. Al termine della fase di sperimentazione, il servizio sarà progressivamente esteso a tutto il territorio regionale?".





Le chiamate verso il 116117 verranno gestite da operatori appositamente formati, in grado di valutare il bisogno espresso e indirizzare l’utente verso la risposta sanitaria più adeguata, in integrazione con i servizi già attivi sul territorio.

Per le emergenze sanitarie resta sempre attivo il numero unico 112.





COME FUNZIONA

Il cittadino che chiama il 116117 viene messo in contatto con un operatore competente che valuta se è possibile rispondere direttamente all’utente o trasferire la sua richiesta verso il servizio di riferimento.

È possibile rivolgersi a questo numero per assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti.

Il servizio è attivo 7 giorni su 7, h24.





