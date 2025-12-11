Salute

Ordine dei medici e degli odontoiatri, bilancio di un anno di attività

di Maurizio Michieli

Ordine dei medici e degli odontoiatri di Genova, il bilancio di un anno di attività da parte del consiglio direttivo provinciale.

Ne abbiamo parlato in studio, nell'ultima puntata di Salute Sanità, con:

Alessandro Bonsignore, presidente

Federico Pinacci, vicepresidente

Massimo Gaggero, presidente Albo odontoiatri

Paolo Cremonesi, segretario

Nell'occasione è stato fatto il punto anche sulla riforma della sanità ligure, appena approvata dal consiglio regionale.

Ecco la video puntata integrale.



