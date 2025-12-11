Ordine dei medici e degli odontoiatri, bilancio di un anno di attività
di Maurizio Michieli
Ordine dei medici e degli odontoiatri di Genova, il bilancio di un anno di attività da parte del consiglio direttivo provinciale.
Ne abbiamo parlato in studio, nell'ultima puntata di Salute Sanità, con:
Alessandro Bonsignore, presidente
Federico Pinacci, vicepresidente
Massimo Gaggero, presidente Albo odontoiatri
Paolo Cremonesi, segretario
Nell'occasione è stato fatto il punto anche sulla riforma della sanità ligure, appena approvata dal consiglio regionale.
Ecco la video puntata integrale.
ordine medici odontoiatri
