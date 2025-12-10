Rapporto Agenas, "Il medico di tutti" in testa alle classifiche

Nel report del Programma Nazionale Esiti 2025 diffuso da Agenas, l’Asl 4 emerge in testa alla classifica delle Aziende Sociosanitarie italiane per il minor tasso di codici bianchi e verdi che accedono al Pronto Soccorso. Il risultato si deve all’esperienza degli ambulatori a bassa complessità “Il Medico di Tutti”, avviati nel 2023 a Sestri Levante e Rapallo, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale.

Secondo gli indicatori di Agenas, nel 2024 l’incidenza degli accessi al Pronto Soccorso di codici minori, registrata nei giorni festivi e prefestivi, è pari all’0,12 %: miglior risultato su una media italiana di 5,12%, calcolata prendendo in considerazione le performance di 119 aziende sociosanitarie.

Risultato analogo si osserva nei giorni feriali, con una incidenza pari al 0,22% su una media italiana del 6,49 %.

La classifica dimostra infatti che gli ambulatori avviati in via sperimentale nell’aprile 2023 a Sestri Levante e Rapallo, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, hanno contribuito a sgravare l’attività del Pronto Soccorso di Lavagna intercettando i casi che non rientrano nell’emergenza-urgenza, ma che hanno comunque bisogno di una risposta tempestiva.

Secondo i dati raccolti fino alla metà di luglio 2025, gli ambulatori “Il Medico di Tutti” hanno accolto 3.787 pazienti per altrettante visite, prescrizioni e/o somministrazione di farmaci, piccole medicazioni e rilascio di certificati di malattia. Equivalgono a medie di circa 160 accessi al mese, 20 al giorno e 6 per ciascun turno. 2.277 è il numero complessivo di ore prestate dai medici di famiglia nei due ambulatori, integrati ora nelle Case della Comunità.

La disponibilità degli ambulatori, aperti nei giorni festivi e prefestivi, ha prodotto un alleggerimento dell’accesso dei codici bianchi e verdi in Pronto Soccorso del 15 per cento circa.

«I risultati emersi dal Programma Nazionale Esiti confermano la bontà delle scelte intraprese due anni fa con l’obiettivo di potenziare l’offerta territoriale, in un’ottica di sempre maggiore prossimità – dichiara il Direttore Generale, Paolo Petralia -. Gli ambulatori “Il Medico di Tutti” sono stati apprezzati fin da subito dai cittadini, diventando un servizio riconosciuto e utilizzato, fondamentale soprattutto durante il periodo estivi quando la popolazione del Tigullio raddoppia».

«I risultati certificati da Agenas nel Programma Nazionale Esiti 2025, che collocano Asl 4 ai vertici nazionali per il minor ricorso al Pronto Soccorso da parte dei codici minori, dimostrano come l’integrazione tra territorio e professionisti sia la strada giusta per costruire una sanità sempre più vicina alle persone – dichiara l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò –. Gli ambulatori “Il Medico di Tutti” e i percorsi di presa in carico delle persone fragili e anziane, come ad esempio “Neirone in salute”, rappresentano un modello di sanità territoriale capace di intercettare i bisogni a bassa complessità e di garantire risposte tempestive e appropriate. Un modello che, allo stesso tempo, consente di sgravare i Pronto Soccorso, migliorando l’efficienza complessiva del Servizio sanitario».













