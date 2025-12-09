Genova: torna al Galliera la 'Giornata della ricerca', un appuntamento dedicato alla divulgazione scientifica
di Redazione
Previste sessioni dedicate alle collaborazioni con l’Università di Genova e l’Istituto Gaslini, oltre a un aggiornamento sui progetti di ricerca PNRR
Mercoledì 10 dicembre, dalle 9 alle 16,30, presso il Salone dei Congressi dell’Ospedale Galliera terrà la nuova edizione della Giornata della Ricerca.
L’iniziativa, nata nel 2009 per valorizzare e rendere più accessibile il lavoro dei ricercatori del Galliera, si propone di raccontare l’impegno scientifico dell’Ente anche a un pubblico non specializzato, promuovendo al tempo stesso collaborazioni e la nascita di nuovi gruppi di ricerca.
La giornata offrirà un ricco calendario di interventi e approfondimenti: dalla terapia radiorecettoriale, affrontata dalla professoressa P. A. Erba, ai temi della neurologia con il dottor C. M. Solaro, fino alle innovazioni in radioterapia illustrate dal dottor S. Vagge e agli sviluppi dell’imaging cardiologico presentati dal dottor L. Bacigalupo.
Sono inoltre previste sessioni dedicate alle collaborazioni con l’Università di Genova e l’Istituto Gaslini, oltre a un aggiornamento sui progetti di ricerca legati al PNRR.
La manifestazione si concluderà con la consegna delle due borse di studio della Fondazione Voltaggio e con la premiazione dei due abstract più originali prodotti dai ricercatori del Galliera.
