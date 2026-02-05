Giornata mondiale contro il cancro, focus con gli specialisti

La giornata mondiale contro il cancro, celebrata il 4 febbraio, è promossa dall'Unione per il controllo internazionale del cancroOpens in new tab (UICC) ed è stata istituita nel 2000.

Catalizzando l'azione personale, collettiva e governativa , stiamo lavorando tutti insieme per reimmaginare un mondo in cui milioni di decessi per cancro siano prevenuti e l'accesso a trattamenti e cure salvavita contro il cancro sia equo per tutti, indipendentemente da chi sei e da dove vivi.

Ogni anno, in tutto il mondo si svolgono centinaia di attività ed eventi che riuniscono comunità, organizzazioni e individui in scuole, aziende, ospedali, mercati, parchi, sale comunitarie, luoghi di culto, nelle strade e online, fungendo da potente promemoria del fatto che tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere nel ridurre l'impatto globale del cancro.

L'UICC organizza campagne per la Giornata mondiale contro il cancro in cicli triennali per consentire un'esplorazione più approfondita di un tema specifico e ottenere un impatto maggiore.

Ne abbiamo parlato in studio a Salute Sanità, in onda su Telenord e telenord.it, con:

LUCIA DEL MASTRO, direttrice clinica oncologia medica Policlinico San Martino;

CARLO ASCHELE, direttore oncologia medica ospedale Sant'Andrea della Spezia

IRENE GUGLIERI, coordinatrice psiconcologia Ordine delle psicologiche e degli psicologici della Liguria

MARINA SANI, paziente oncologica

Ecco la video puntata integrale.





