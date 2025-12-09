Genova, assalto ai Pronto Soccorso degli ospedali che vanno in crisi

GENOVA - Il Ponte dell'Immacolata ha fatto registrare un autentico assalto ai Pronto soccorso degli ospedali genovesi, che sono andati in difficoltà faticando ad assorbire il flusso di pazienti. Decine di malati in coda al Galliera di Carignano, barelle esaurite e ambulanze in attesa davanti all’ingresso del nosocomio.

Problemi si sono registrati anche al Policlinico San Martino con circa 100 malati in attesa, così come al Villa di Scassi di Sampierdarena.

Numerose le chiamate al 118.













