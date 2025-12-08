La riforma sanitaria arriva in consiglio regionale: diretta su Telenord e telenord.it

Domani, martedì 9 dicembre e poi quasi certamente mercoledì a oltranza. La riforma della sanità in Liguria approda in consiglio regionale per ottenere il via libera definitivo. Il presidente di Regione, Marco Bucci, che l'ha fortemente voluta, intende farla partire all'inizio del 2026.

La riforma è basata sull’accorpamento delle cinque Asl liguri nell'Azienda tutela salute (Ats Liguria). La nuova realtà sarà articolata in cinque aree sociosanitarie locali (che continueranno a chiamarsi Asl) dotate di “autonomia gestionale e operativa” con il compito di assicurare l’erogazione dei Lea e l’accesso ai servizi. Tutti gli aspetti gestionali – dall’amministrazione al bilancio, dal reclutamento del personale alla logistica, dagli acquisti alla vigilanza – saranno accentrati nell’area Liguria Salute cui spetterà anche il coordinamento dell’emergenza-urgenza. A capo dell’Ats ci sarà un direttore generale supportato da un collegio sindacale e un collegio di direzione. A esso spetterà nominare il direttore amministrativo, il direttore sanitario, il direttore sociosanitario e i direttori di ciascuna Asl.

L’altro punto fermo è la creazione di una nuova azienda ospedaliera metropolitana che riunirà sotto la sua egida il Policlinico San Martino, il Galliera, il futuro polo di Erzelli e il Villa Scassi, di fatto spacchettando quella che oggi è l’Asl 3.

L'obiettivo - ha più volta ribadito Bucci - è quello di ridurre la burocrazia e investire più risorse nei servizi destinati ai cittadini. Critiche le opposizioni, che hanno presentato nei giorni scorsi una controriforma. Nella due giorni in consiglio regionale è annunciata battaglia.

Telenord trasmetterà in diretta - Tv e streaming - la seduta di martedì.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.