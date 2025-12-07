Giornata mondiale del volontariato, le testimonianze di tre realtà del territorio

La giornata mondiale del volontariato (in inglese International Volunteer Day) è una ricorrenza internazionale celebrata il 5 dicembre di ogni anno. È stata così designata dalla risoluzione 40/212 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1985. Le celebrazioni sono coordinate dai volontari delle Nazioni Unite (in inglese United Nations Volunteers).

Lo scopo della giornata internazionale del volontariato è quello di riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari in tutto il mondo. L'attività di volontariato è quella di sostenere le iniziative di pace, gli aiuti umanitari e di assistenza medica, il monitoraggio dei diritti umani e il supporto di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il 2001 è stato dichiarato Anno Internazionale del Volontariato, che ha contribuito all'attivazione di progetti sostenuti dai volontari.

Ne abbiamo parlato in studio, insieme con la collega Chiara Daina, nella puntata di venerdì 5 dicembre a Salute Sanità in onda su Telenord e in streaming su telenord.it, con gli ospiti di alcune importanti realtà del territorio:

Marco Bonelli Bassano, odontoiatra, tra i fondatori dell'ambulatorio solidale Alef

Giorgio Peiretti, direttore di We Care

Paolo Rinaldi, volontario Fidas (Federazione italiana associazioni donatori sangue).

Ecco la video puntata.





