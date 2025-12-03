San Martino, inaugurato l'albero di Natale per i pazienti oncologici

GENOVA - Si è svolta ieri presso l’Ospedale San Martino – Padiglione IST, l’iniziativa promossa da LILT, dal Reparto della Clinica di Chirurgia Senologica, dal Day Hospital Oncoematologico, dall’Ordine dei Medici e dall’Ordine dei Giornalisti: l'accensione dell’Albero di Natale per i pazienti oncologici.

L’incontro ha rappresentato un momento di vicinanza, speranza e condivisione, con l’obiettivo di portare un segno di luce e calore a chi sta affrontando un percorso di cura impegnativo. La partecipazione di operatori sanitari, volontari e rappresentanti delle istituzioni ha reso l’atmosfera particolarmente sentita e inclusiva.

Presenti l'Assessore Cristina Lodi, il dott. Marco Damonte Prioli Direttore dell'Ospedale San Martino, le ragazze del CUS Genova.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.