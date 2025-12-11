"Non perdiamoci di vista", screening gratuiti per nipoti e nonni

Il Comitato Macula organizza “Nipoti e Nonni – Non perdiamoci di vista”, giornata di screening gratuiti che si terrà sabato 13 dicembre dalle 9 alle 13 nella Clinica Oculistica dell’Ospedale San Martino di Genova. L’iniziativa prevede controlli mirati per bambine e bambini di 5 anni che non portano occhiali – con particolare attenzione ad ambliopia e miopia – e per nonne e nonni, ai quali saranno dedicati esami per il glaucoma e una valutazione della retina tramite tomografia ottica a coerenza.

La maculopatia, soprattutto nella forma legata all’età, rappresenta una delle prime cause di ipovisione nei Paesi industrializzati: riconoscerla tempestivamente consente interventi più efficaci, preservando autonomia e qualità della vita. Per questo la prevenzione rimane il cardine di ogni strategia di tutela della vista.

L’evento è sostenuto da Università di Genova, Regione Liguria e dalle principali realtà cliniche e associative impegnate nella tutela della vista.

L’obiettivo è favorire un incontro tra più generazioni attorno al tema della prevenzione e offrire alle famiglie un’occasione concreta per prendersi cura della salute oculare, in due momenti cruciali della vita: l’infanzia e l’età avanzata. La partecipazione è gratuita, previa la prenotazione al numero 3759735252.

