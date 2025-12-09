Genova, bimba di Gaza trasferita al Gaslini per cure specialistiche: con lei madre e sette fratelli

All’Istituto Gaslini è arrivata, nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, una bambina di tre anni e otto mesi proveniente dalla Striscia di Gaza, affetta da una rara patologia caratterizzata da diverse malformazioni. Il trasferimento in Italia è stato organizzato grazie all’intervento congiunto della Protezione Civile e del 118, nell’ambito del programma umanitario nazionale dedicato ai minori più fragili provenienti da zone di guerra.





La piccola è stata ricoverata nel reparto di Nefrologia dell’ospedale pediatrico genovese, dove i medici hanno immediatamente avviato valutazioni cliniche e prime terapie. La mamma resta al suo fianco durante il ricovero, mentre i suoi sette fratelli, arrivati insieme alla famiglia, sono stati sistemati in strutture sicure individuate e coordinate dalla Prefettura di Genova.





Con questo nuovo intervento, il Gaslini conferma il proprio ruolo di riferimento internazionale nella cura dei bambini in condizioni critiche e nel sostegno umanitario ai piccoli pazienti provenienti dai contesti più difficili.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.