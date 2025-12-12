La psicologia nel servizio sanitario e in ospedale, il ruolo dei professionisti

La psicologia nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è una disciplina fondamentale che integra la salute psicologica in tutti i processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, non limitandosi alla psichiatria ma estendendosi alla promozione del benessere generale attraverso figure come lo psicologo clinico, il dirigente psicologo e lo psicologo di base, operando in sinergia con altre figure sanitarie in ospedali, ASL, consultori e case della salute, con l'obiettivo di garantire accesso equo e standard di qualità per la salute mentale e fisica dei cittadini.

Ne abbiamo parlato in studio a Salute Sanità, in onda su Telenord, con il dottor Piero Cai, Direttore facente funzioni dell'Unità Operativa Psicologia Clinica e Psicoterapia dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova e consigliere dell'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Liguria.

Ecco la video puntata.





