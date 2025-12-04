Giornata internazionale delle persone con disabilità, il punto con gli esperti

La Giornata internazionale delle persone con disabilità è indetta dalle Nazioni Unite dal 1981. La Giornata mira ad aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l'impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità. Ogni 3 dicembre la giornata è dedicata ad un tema specifico. Nel 2017, in questo stesso giorno, la Bandiera della disabilità è stata presentata presso la sede europea delle Nazioni Unite.

Sulla base di molti decenni di lavoro delle Nazioni Unite nel campo della disabilità, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) adottata nel 2006, ha ulteriormente migliorato i diritti e il benessere delle persone con disabilità nell'attuazione dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile del 2030.

In Europa

L'Unione europea e tutti i Stati membri sono parte del trattato che è entrato in vigore nel gennaio 2011 e ha guidato la strategia europea sulla disabilità 2010-2020.





Ne abbiamo parlato in studio, nell'ultima puntata di Salute Sanità, insieme con la collega Chiara Daina, con gli ospiti:

Maria Luisa Gallinotti, responsabile Politiche sociali Regione Liguria

Roberto Bottaro, Consulta Regionale per i diritti delle persone con disabilità

Carlo Folco, segretario Fish Liguria

Rocco Luigi Picci, direttore salute mentale distretto 10 di Asl 3





Ecco la video puntata integrale andata in onda su Telenord





